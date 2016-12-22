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В Саудовской Аравии арестовали 46 человек за «разжигание разногласий»
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В Саудовской Аравии арестовали 46 человек за «разжигание разногласий»
Общество, 02:33
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В Саудовской Аравии арестовали 46 человек за «разжигание разногласий»

Сотрудники МВД Саудовской Аравии арестовали свыше 40 человек за «разжигание разногласий» внутри страны через социальные сети. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в правительстве.

Власти арестовали 22 человека, включая гражданина Катара, за использование социальных сетей для распространения «инакомыслия». По данным телеканала, правоохранители заметили в интернете видеоролики, призывающие «к нарушению общественного порядка».

Кроме того, телеканал сообщает о задержании еще 24 человек в северном районе Хейл в связи с разжиганием племенных разногласий. По данным издания, подозреваемые использовали социальные сети и специальные хэштеги, чтобы продвигать сайты, в которых «пропагандировалась ложь, разжигались разногласия и межплеменная рознь». В настоящее время полиция устанавливает личности арестованных и роль каждого в инкриминируемых им нарушениях.

Теги: Интернет , Саудовская Аравия
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