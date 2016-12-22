Власти Москвы пообещали не сносить Успенский собор из-за реновации

Власти Москвы пообещали, что не будут сносить попавшие в программу реновации ​Успенский собор, превращенный в общежитие, и корпуса конструктивистского Буденовского поселка. Об этом сообщает RNS со ссылкой на ​пресс-службу Мосгорнаследия.

Оба здания, как указали в Мосгорнаследии, «представляют историко-культурную ценность» и не могут быть снесены из-за важности для культурного наследия столицы. «Они являются жилыми и попали в список реновации, поскольку большинство жильцов данных домов проголосовало за включение их в программу», — пояснил собеседник агентства.

Ранее координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов рассказал RNS, что построенный в начале XX века старообрядческий Успенский собор на Марксистской улице и два корпуса конструктивистского Буденновского поселка на Большой Почтовой улице включили в проект реновации. Однако Михайлов подчеркивал, что реновация могла бы помочь привести собор в «первоначальное состояние».