Глава Каталонии ответил на упрек испанского короля о «безответственности»

Глава Каталонии Карлес Пучдемон обвинил испанского короля Фелипе VI в «намеренном игнорировании миллионов каталонцев». Об этом Пучдемон заявил в ходе своего телеобращения, передает издание El Pais.

«Вашим обращением вы разочаровали многих людей в Каталонии, которые ценят вас и помогли вам в трудные времена, люди, которые ожидали от вас другого тона и призыва к диалогу», — сказал глава автономии.

Пучдемон ответил и на слова испанского короля о том, что власти Каталонии поступили «безответственно», устроив референдум и оказавшись таким образом за рамками закона и демократии. «Это не так. Мы будем всегда обеспечивать верховенство закона», — сказал президент Женералитата. Он добавил, в ситуации с референдумом необходимо посредничество в переговорах Испании и Каталонии.

Ранее, 3 октября, король Испании Филипп VI выступил с обращением к народу в связи с ситуацией в Каталонии, где прошел референдум о независимости региона. Он обвинил власти каталонской автономии в попытке расколоть страну, напомнив, что Мадрид «ответственен за установление конституционного порядка».​

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости региона. Около 90% избирателей (более 2,26 млн человек) поддержали отделение региона от Испании. Против выступили только 7,8% проголосовавших. Референдум сопровождался масштабными столкновениями с полицейскими, которые пытались не пустить избирателей на участки. В результате беспорядков пострадали более 840 человек.