СМИ узнали о задержании в Стамбуле дипломата США из-за связей с ФЕТО

Силы безопасности Турции задержали сотрудника Генконсульства США в Стамбуле по подозрению в связях с организацией ФЕТО (Террористическая организация фетхуллахистов), обвиняемой в организации госпереворота в Турции в июле 2016 года. Об этом сообщает газета Daily Sabah.

Как сообщает издание, задержанному Метину Топузу предъявлены обвинения в «шпионаже» и «нарушении конституции». По данным следствия, Топуз связывался «на регулярной основе» с известными полицейскими начальниками, приверженными ФЕТО, а также с экс-прокурором Зекерией Озом. В прошлом Оз расследовал дела о крупномасштабной коррупции в турецком правительстве.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. В Анкаре вертолеты турецкой армии атаковали правительственные здания, в частности Генштаб и штаб-квартиру разведки. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, в результате действий погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. человек получили ранения.

В организации путча Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.