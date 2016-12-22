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В Дагестане спецслужбы убили двух боевиков
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В Дагестане спецслужбы убили двух боевиков
Общество, 04 окт, 23:41
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В Дагестане спецслужбы убили двух боевиков

Сотрудники силовых структур ликвидировали двух боевиков ​в Бабаюртовском районе Дагестана. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированные источники.

Полиция пыталась остановить «подозрительную машину» возле села Качалай, в ответ неизвестные открыли стрельбу по правоохранителям из салона автомобиля. «Ответным огнем бандиты ликвидированы», — сообщил собеседник «Интерфакса». По предварительным данным, боевики относились к банде, причастной к убийству полицейского в Кизлярском районе, произошедшем в ночь с 29 на 30 сентября.

​По данным ТАСС, ликвидированные боевики — находившиеся в розыске члены «Кизлярской» бандгруппы Расул Раджабов 1993 года рождения и Анвар Исмаилов 1983 года рождения.

В ночь с 29 на 30 сентября в селе Большая Задоевка Кизлярского района Дагестана неизвестный нанес колото-резаную рану участковому в шею. Затем он похитил пистолет и угнал служебный автомобиль, на котором скрылся. Полицейский скончался на месте. По факту убийства Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Теги: боевики , Дагестан , спецслужбы
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