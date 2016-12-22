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СМИ узнали об опровержении боевиков «Джабхат ан-Нусры» ранения их лидера
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СМИ узнали об опровержении боевиков «Джабхат ан-Нусры» ранения их лидера
Общество, 04 окт, 23:19
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СМИ узнали об опровержении боевиков «Джабхат ан-Нусры» ранения их лидера

Боевики ​террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) опровергли сообщение Минобороны о тяжелом ранении их лидера ​Абу Мухаммада аль-Джуляни. Об этом со ссылкой на telegram-канал боевиков сообщает Reuters.

Согласно сообщению, которое опубликовали представители террористической организации, аль-Джуляни находится в «хорошем состоянии» и готов «полностью выполнять возложенные на него обязанности». «Да поможет ему Бог преуспеть в его задаче», — говорится в заявлении.

В среду, 4 октября, в Минобороны заявили о ликвидации командования «Джабхат ан-Нусры» в Сирии. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, российская авиация уничтожила 12 командиров боевиков, а главарь аль-Джуляни, по словам представителя, в результате обстрела потерял руку и находился в критическом состоянии.

Видео: Минобороны России

В Минобороны подчеркивали, что российская разведка узнала о будущем совещании группировки с участием ее лидера 3 октября. Информацию о прибытии боевиков российская сторона подтвердила «по нескольким каналам». Удар по месту, где собрались боевики, нанесли истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35.

Теги: Россия , Минобороны , Сирия , «Аль-Каида»
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