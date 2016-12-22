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Главу районного отдела СКР по Тверской области задержали за взятку
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Главу районного отдела СКР по Тверской области задержали за взятку
Общество, 22:21
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Главу районного отдела СКР по Тверской области задержали за взятку

Сотрудники УФСБ России 2 октября задержали и.о. начальника Осташковского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверской области при получении взятки. Об этом говорится в сообщении на сайте управления СКР по Тверской области.

По данным следствия, и.о. начальника отдела СКР был задержан при получении взятки от директора местной компании. Подозреваемый потребовал вознаграждение за решение уголовного дела в интересах директора. Против них 3 октября возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст.  290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В настоящий момент продолжается расследование дела. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы и штраф, в 60 раз превышающий сумму взятки.

Басманный суд Москвы 26 сентября приговорил старшего следователя по особо важным делам главного следственного управления СКР Александра Сорокина к восьми годам тюрьмы за взятку в особо крупном размере. Об этом РБК сообщала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Его признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ранее Сорокин полностью признал свою вину. Следователь был задержан в декабре 2016 года «при получении части взятки в размере $50 тыс.». Он требовал вознаграждение в $100 тыс. от свидетеля по уголовному делу. За эту сумму следователь пообещал ему помочь вынесению судебного решения в его интересах.

Теги: СКР , задержание , взятка , Тверская область
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