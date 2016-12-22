В ДНР прокомментировали законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса

Законопроект о возобновлении суверенитета Украины над свободными территориями Донбасса входит в полное противоречие с минскими соглашениями в экономической и политической его частях, заявил РБК депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг.

«Украинское руководство пропихивает этим законопроектом все те же ограничения экономического характера, которые раннее были закреплены законами и указами [президента Украины Петра] Порошенко, фактически узаконивая экономическую блокаду», — сообщил Бриг.

По его словам, законопроектом не предусматривается выполнение политических пунктов минских соглашений «о согласовании с представителями республик постоянного законодательства об особом статусе, включающем пункты, обозначенные в примечаниях к соглашениям».

«Порошенко подчеркнул, а также это прописано в самом так называемом законопроекте, что он [законопроект] принимается с учетом минских соглашений, что является явной ложью. Принятие этого закона означает фактический выход Украины из соглашений в одностороннем порядке, прекращение переговорного процесса и возобновление Киевом в любой момент военных действий», — заявил Бриг.

Он отметил, что признание России агрессором является «довольно странным».

«За три года работы миссии СММ ОБСЕ ни в одном их отчете не было отмечено присутствие в Донбассе регулярных частей российской армии, а руководители миссии неоднократно заявляли о том, что доказательств действия армии РФ в регионе у них нет. Несмотря на это, Порошенко решил, что регулярно повторяемые украинскими и западными политиками инсинуации можно закрепить в законопроекте», — отметил Бриг.

4 октября на сайте Верховной рады был зарегистрирован законопроект о «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Законопроект внес президент Украины Петр Порошенко. В пояснительной записке к документу правовой статус некоторых районов Донецкой и Луганской областей обозначен как «временно оккупированные территории». Кроме того, в документе говорится о «вооруженной агрессии» России на востоке Украины.