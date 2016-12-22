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Жена Караченцова рассказала о неоперабельной опухоли у актера
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Жена Караченцова рассказала о неоперабельной опухоли у актера
Общество, 20:49
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Жена Караченцова рассказала о неоперабельной опухоли у актера

Супруга Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что врачи диагностировали у актера неоперабельную опухоль. Об этом она рассказала изданию StarHit.

«В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная. Но мы надеемся на лучшее», — рассказала она.

Обследование Караченцова еще не закончилось, сообщил РБК его сын Андрей. «Он до конца обследование не закончил. Первая часть прошла в Склифе. Дальше консилиум врачей порекомендовал продолжить обследование в других клиниках. С завтрашнего дня продолжим. Преждевременно делать какие-то выводы. Занимаемся этим вопросом. Планомерно двигаемся по этому пути», — сказал он.

Отвечая на вопрос о диагностировании раковой опухоли, Караченцов-младший ответил, что «это звучало, но это не окончательный вывод». «Завтра поедем в разные места. Нам порекомендовали к таким прямо светилам поехать», — добавил сын актера.

Ранее 4 октября стало известно, что Караченцова выписали из НИИ им. Н.В.Склифосовского. В середине сентября стало известно, что он поступил в больницу на плановое обследование.

Теги: опухоль , Николай Караченцов
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