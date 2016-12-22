Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,93 57,59 EUR Нал. 68,24 67,69 USD Бирж. 57,67 -0,23 EUR Бирж. 67,84 -0,22 USD ЦБ. 57,78 -0,15 EUR ЦБ. 67,94 -0,05 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4197,00 -116,67 ММВБ 2077,09 +0,01% РТС 1137,14 +0,64% Brent 55,78 +0,11% DJIA 22670,04 +0,13% Nasdaq 6524,93 -0,10% FTSE 7467,58 -0,01%
Москалькова проверит данные о подмене «казненных» в Чечне
Лента новостей
В ДНР прокомментировали законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса 21:05, Политика РФПИ и саудовский PIF создадут фонд высоких технологий объемом в $1 млрд 21:04, Бизнес Жена Караченцова рассказала о неоперабельной опухоли у актера 20:49, Общество Москалькова проверит данные о подмене «казненных» в Чечне 20:33, Общество Начальник полиции Москвы ушел со своей должности 20:20, Политика Сенатор предложил ограничить рекламу гомеопатии 20:17, Общество Грызлов обвинил Верховную раду в блокировке минских соглашений 20:06, Политика Мединский назвал незаконным отзыв у «Матильды» прокатного удостоверения 20:03, Общество Микрофинансисты стали повышать доходность за счет скрытых комиссий 19:58, Финансы «Газпром-Медиа» запустит новый развлекательный телеканал 19:52, Технологии и медиа В Москву впервые прибыл король Саудовской Аравии 19:44, Политика «Газовую ОПЕК» возглавил замглавы Минэнерго 19:43, Экономика Захарова рассказала о гибели россиян при авиакатастрофе в Африке 19:32, Общество В мэрии Москвы ответили на призыв Навального провести акции протеста 19:25, Политика Фондовый праздник: какой актив стал самым прибыльным за квартал 19:23, Деньги Представитель Джабраилова опроверг предъявление ему обвинения 19:16, Общество Глава общественного совета Минкультуры ушел после скандала с «Матильдой» 19:09, Общество На красной ветке метро Москвы произошел сбой из-за инцидента с пассажиром 19:01, Общество Прокремлевские эксперты назвали причины последних отставок губернаторов 18:59, Политика Тактический маневр: что может сделать Владимир Васильев в Дагестане 18:52, Мнение Шарапова объяснила поражение на крупном турнире в Пекине 18:51, Спорт «Газпромнефть» открыла новое нефтяное месторождение на Сахалине 18:50, Бизнес Суд Швеции разрешил остаться 106-летней беженке из Афганистана 18:45, Общество Минобороны введет запрет на фото в интернете по примеру ФСБ 18:33, Политика Стало известно имя нового главы фракции «Единая Россия» в Госдуме 18:28, Политика Украина заявила об ожидании возврата задержанных в России пограничников 18:26, Политика Друг плененного повара-казака рассказал о его зарплате в Сирии 18:17, Общество В мэрии Москвы опровергли информацию о минировании 18:17, Общество
Москалькова проверит данные о подмене «казненных» в Чечне
Общество, 20:33
0
Москалькова проверит данные о подмене «казненных» в Чечне

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверит информацию правозащитного центра «Мемориал» о том, что в Чечне омбудсмен встречалась не с фигурантами «расстрельных списков», а с их родными братьями. Об этом она сообщила «Интерфаксу».

«Что касается информации «Мемориала» по поводу того, что мне были представлены не сами потерпевшие, а их братья, я могу пояснить следующее: у меня был список граждан, которые якобы пропали, представленный в том числе «Новой газетой». И там значились имя, фамилия, дата, месяц и год рождения», — сказала Москалькова.

По ее словам, в Чечне она встретилась со всеми людьми из списка. «Они пришли ко мне с паспортами. И в их паспортах были совершенно точно фамилия, имя, дата, месяц и год рождения те, которые были указаны людьми, сопереживающими ситуации», — отметила омбудсмен.

Она также пообещала проверить информацию о давлении на родственников предположительно пропавших чеченцев. «Эту информацию я довела до министра внутренних дел в самой принципиальной форме, он должен это проверить. Более того, мне сообщали фамилии этих сотрудников, которые допускали эти незаконные меры, и я это всё отдала на проверку», — подчеркнула Москалькова.

Накануне, 3 октября, правозащитники центра «Мемориал» сообщили, что власти Чечни привели на встречу с Москальковой братьев тех людей, которые считаются убитыми. «По нашим сведениям, силовики привезли к ней двух молодых людей, но не Шамхана и Махму, а их родных братьев. Один из них был 24-летний Мансур Юсупов, другой — кто-то из братьев Махмы, Умар или Абубакар Мускиев», — сообщили правозащитники. По их словам, судьбы Шамхана Юсупова и Махмы Мускиева, также находившихся в «расстрельных списках», «до сих пор неизвестны».

В начале июля «Новая газета» сообщила о массовой казни в Чечне в ночь на 26 января 2017 года. По информации газеты, людей расстреляли на территории полка ППС полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. После расстрела трупы «развезли» по разным кладбищам и закопали «в наспех вскрытых могилах».

Глава Чечни Рамзан Кадыров 21 сентября сообщил, что Москалькова во время визита «установила истину с так называемыми списками, публикуемыми некоторыми СМИ. Эту «утку» давно мусолили наши недруги», — сообщал Кадыров в своем Instagram. Омбудсмен по итогам поездки заявила, что чеченские правоохранительные органы возбудили 18 уголовных дел по фактам пропажи людей. Всего пропал 31 человек. Москалькова также отметила, что, по словам местных властей, два человека из списка умерли естественной смертью, еще двое живы.
Теги: Чечня , «Мемориал» , расстрел , Москалькова
Главное
Минобороны введет запрет на фото в интернете по примеру ФСБ Политика
Материалы по теме
«Мемориал» заявил о подмене показанных Москальковой в Чечне «казненных» Общество
СМИ узнали о запрете родным пропавших в Чечне жаловаться Москальковой Политика
Кадыров рассказал об установлении «истины» Москальковой в Чечне Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку