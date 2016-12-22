Москалькова проверит данные о подмене «казненных» в Чечне

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверит информацию правозащитного центра «Мемориал» о том, что в Чечне омбудсмен встречалась не с фигурантами «расстрельных списков», а с их родными братьями. Об этом она сообщила «Интерфаксу».
«Что касается информации «Мемориала» по поводу того, что мне были представлены не сами потерпевшие, а их братья, я могу пояснить следующее: у меня был список граждан, которые якобы пропали, представленный в том числе «Новой газетой». И там значились имя, фамилия, дата, месяц и год рождения», — сказала Москалькова.
По ее словам, в Чечне она встретилась со всеми людьми из списка. «Они пришли ко мне с паспортами. И в их паспортах были совершенно точно фамилия, имя, дата, месяц и год рождения те, которые были указаны людьми, сопереживающими ситуации», — отметила омбудсмен.
Она также пообещала проверить информацию о давлении на родственников предположительно пропавших чеченцев. «Эту информацию я довела до министра внутренних дел в самой принципиальной форме, он должен это проверить. Более того, мне сообщали фамилии этих сотрудников, которые допускали эти незаконные меры, и я это всё отдала на проверку», — подчеркнула Москалькова.
Накануне, 3 октября, правозащитники центра «Мемориал» сообщили, что власти Чечни привели на встречу с Москальковой братьев тех людей, которые считаются убитыми. «По нашим сведениям, силовики привезли к ней двух молодых людей, но не Шамхана и Махму, а их родных братьев. Один из них был 24-летний Мансур Юсупов, другой — кто-то из братьев Махмы, Умар или Абубакар Мускиев», — сообщили правозащитники. По их словам, судьбы Шамхана Юсупова и Махмы Мускиева, также находившихся в «расстрельных списках», «до сих пор неизвестны».В начале июля «Новая газета» сообщила о массовой казни в Чечне в ночь на 26 января 2017 года. По информации газеты, людей расстреляли на территории полка ППС полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. После расстрела трупы «развезли» по разным кладбищам и закопали «в наспех вскрытых могилах».
Глава Чечни Рамзан Кадыров 21 сентября сообщил, что Москалькова во время визита «установила истину с так называемыми списками, публикуемыми некоторыми СМИ. Эту «утку» давно мусолили наши недруги», — сообщал Кадыров в своем Instagram. Омбудсмен по итогам поездки заявила, что чеченские правоохранительные органы возбудили 18 уголовных дел по фактам пропажи людей. Всего пропал 31 человек. Москалькова также отметила, что, по словам местных властей, два человека из списка умерли естественной смертью, еще двое живы.