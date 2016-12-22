Москалькова проверит данные о подмене «казненных» в Чечне

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверит информацию правозащитного центра «Мемориал» о том, что в Чечне омбудсмен встречалась не с фигурантами «расстрельных списков», а с их родными братьями. Об этом она сообщила «Интерфаксу».

«Что касается информации «Мемориала» по поводу того, что мне были представлены не сами потерпевшие, а их братья, я могу пояснить следующее: у меня был список граждан, которые якобы пропали, представленный в том числе «Новой газетой». И там значились имя, фамилия, дата, месяц и год рождения», — сказала Москалькова.

По ее словам, в Чечне она встретилась со всеми людьми из списка. «Они пришли ко мне с паспортами. И в их паспортах были совершенно точно фамилия, имя, дата, месяц и год рождения те, которые были указаны людьми, сопереживающими ситуации», — отметила омбудсмен.

Она также пообещала проверить информацию о давлении на родственников предположительно пропавших чеченцев. «Эту информацию я довела до министра внутренних дел в самой принципиальной форме, он должен это проверить. Более того, мне сообщали фамилии этих сотрудников, которые допускали эти незаконные меры, и я это всё отдала на проверку», — подчеркнула Москалькова.

Накануне, 3 октября, правозащитники центра «Мемориал» сообщили, что власти Чечни привели на встречу с Москальковой братьев тех людей, которые считаются убитыми. «По нашим сведениям, силовики привезли к ней двух молодых людей, но не Шамхана и Махму, а их родных братьев. Один из них был 24-летний Мансур Юсупов, другой — кто-то из братьев Махмы, Умар или Абубакар Мускиев», — сообщили правозащитники. По их словам, судьбы Шамхана Юсупова и Махмы Мускиева, также находившихся в «расстрельных списках», «до сих пор неизвестны».