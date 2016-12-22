Грызлов обвинил Верховную раду в блокировке минских соглашений

Представитель Москвы в контактной группе в Минске Борис Грызлов заявил, что внесенный в Верховную раду законопроект о восстановлении суверенитета Донбасса блокирует минские соглашения. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Внесенный в Верховную раду законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом полностью противоречит минским соглашениям и еще больше отдаляет Донбасс от Украины и блокирует минский процесс», — сообщил Грызлов. По его словам, Украина всё еще не приняла решение о предоставлении особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

«Особый статус Донбасса — неотъемлемое условие политического урегулирования на Украине», — подчеркнул Грызлов. Он также обвинил Украину в том, что она «по-прежнему саботирует разведение сил и средств в районе станицы Луганской».

«С момента первого соглашения о разведении сил уже прошло около года, но по причине ничем не мотивированного противодействия киевской стороны оно до сих пор не реализовано», — отметил представитель России в минской группе.

По словам Грызлова, власти Украины не публикуют приказы о дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня. «При этом перемирие нарушается преимущественно украинской стороной», — уточнил Грызлов.

Также делегация Москвы в контактной группе сегодня, 4 октября, поддержала предложение представителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) открыть пропускной пункт «Золотое». «Это важное решение, которое позитивно отразится на жизни людей по обе стороны линии соприкосновения. Надеюсь, что Киев примет необходимое участие в ее реализации», — заключил Грызлов.

6 сентября представитель России в минской группе заявлял, что введение миротворцев ООН в Донбасс возможно только после того, как Украина внесет поправки в закон об особом статусе Донбасса. Накануне, 5 сентября, Путин поддержал идею о размещении «голубых касок» на линии разграничения в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко 7 сентября сообщил, что миротворцы должны быть расквартированы на всей территории самопровозглашенных народных республик. В ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Путин выразил согласие на размещение «голубых касок» не только на линии разграничения в Донбассе, «но и в других местах», где сотрудники ОБСЕ ведут наблюдения.