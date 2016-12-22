Мединский назвал незаконным отзыв у «Матильды» прокатного удостоверения

Минкультуры не будет отзывать у фильма «Матильда» Алексея Учителя прокатное удостоверение, так как это незаконно, заявил глава министерства Владимир Мединский.

Он рассказал, что в министерство поступил депутатский запрос о необходимости создать общественный совет и рассмотреть на нем отзыв прокатного удостоверения. «Эта процедура незаконна, и мы очень рады, что после прошедшего обсуждения общественный совет стал играть ту роль, которую он и должен играть», — сказал Мединский, отметив «консультативную» роль совета.

Министр уточнил, что единственный и исчерпывающий законный документ, который разрешает показ любого фильма в России, — это удостоверение федерального образца.

«Есть законная процедура его выдачи и законная процедура его невыдачи», — подчеркнул министр.

4 октября фильм «Матильда» показали в общественном совете при Минкультуры. Его глава Павел Пожигайло обвинил министерство в обмане при выдаче прокатного удостоверения фильму. По его словам, совет в августе, когда фильму выдали прокатное удостоверение, был на каникулах. После этого выступления стало известно, что Пожигайло подал в отставку.