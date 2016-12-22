«Газовую ОПЕК» возглавил замглавы Минэнерго

На пост генерального секретаря Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) избран замминистра энергетики Юрий Сентюрин. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает «РИА Новости».

Нынешний глава ФСЭГ — представитель Ирана Сейед Мохаммад Хуссейн Адели. Его полномочия заканчиваются в конце 2017 года. Генеральный секретарь ФСЭГ избирается на два года с возможностью продления полномочий еще на два года. Адели в начале 2014 года сменил на этом посту россиянина Леонида Бохановского, возглавлявшего ФСЭГ с 2010 по 2013 год, а до этого занимавшего должность вице-президента «Стройтрансгаза». ​

О том, что Россия выдвинет Сентюрина на пост генсека «газовой ОПЕК» РБК писал в августе. Как уточняли чиновники Минэнерго, Сентюрин покинет министерство в случае утверждения его в новой должности. По словам одного из собеседников РБК, полномочия Сентюрина как статс-секретаря ведомства, обеспечивающего взаимодействие с администрацией президента, правительством и парламентом, могут быть переданы другому заместителю министра — Антону Инюцину. В этом случае число заместителей Новака сократится до шести человек.

ФСЭГ объединяет 12 ведущих производителей газа. Среди членов организации Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Венесуэла. Статус наблюдателей имеют семь стран, включая Ирак, Казахстан и Норвегию. На страны-члены ФСЭГ приходится около 70% мировых запасов газа.