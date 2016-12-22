На красной ветке метро Москвы произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

Сбой в движении поездов произошел на Сокольнической линии метро из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Московского метрополитена.

«Нет движения поездов от Сокольников до Бульвара Рокоссовского из-за инцидента с пассажиром. Просим пассажиров пользоваться другими линиями, МЦК и наземным транспортом», — указали в пресс-службе. Подробности инцидента не уточняются.

Позднее в Twitter Московского метрополитена появилось сообщение, что в 18:44 мск движение на северном участке было восстановлено и вводится в график.