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Украина заявила об ожидании возврата задержанных в России пограничников
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Украина заявила об ожидании возврата задержанных в России пограничников
Украинский кризис, 18:26
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Украина заявила об ожидании возврата задержанных в России пограничников

В Госпогранслужбе Украины (ГПУ) ожидают возвращения своих сотрудников, которых задержала российская сторона на границе в Сумской области. Об этом заявил заместитель главы ведомства Василий Серватюк, передает УНИАН.

«По результатам расследования будет установлена причина — как они были задержаны на российской территории», — уточнил он.

Серватюк добавил, что российская сторона официально подтвердила задержание двух украинских пограничников.

Задержанные являются сотрудниками пограничного ведомства, один из которых — начальник отдела пограничной службы, который находился на службе, рассказал замглавы ГПУ. 4 октября стало известно, что этих сотрудников нет на рабочих местах, а их автомобиль находится около российско-украинской границы.

О задержании российскими пограничниками 3 октября двух украинских военнослужащих, которые представились сотрудниками Сумского отряда ГПУ, сообщало издание «БрянскToday» со ссылкой на Пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Позже украинская пограничная служба сообщила, что на границе в Россией пропали двое офицеров ведомства. В сообщении уточнялось, что они занимались мониторингом одного из участков государственной границы, но связь с ними прервалась.

По факту исчезновения двух пограничников службы «Зноб-Новгородское» Сумского пограничного отряда прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело по п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (безвестное исчезновение). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В сообщении ведомства отмечается, что в последний раз пограничники выходили на связь вечером, 3 октября. Позже около села Зноб-Трубчевская на границе было найдено заброшенное транспортное средство одного из пропавших военнослужащих. При его осмотре были найдены мобильные телефоны пограничников.

Теги: Россия , пограничники , Госпогранслужба Украины
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