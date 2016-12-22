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Суд Швеции разрешил остаться 106-летней беженке из Афганистана
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Суд Швеции разрешил остаться 106-летней беженке из Афганистана
Общество, 18:45
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Суд Швеции разрешил остаться 106-летней беженке из Афганистана

Шведский административный суд выдал 106-летней гражданке Афганистана вид на жительство сроком на 13 месяцев. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Таким образом суд отменил решение Шведского агентства по миграции, которое 4 сентября решило депортировать женщину. Суд уточняет, что женщина находится в очень плохом состоянии, которое может ухудшиться в любой момент. При вынесении решения уделялось внимание «чрезвычайно высокому возрасту женщины» и «плохому состоянию здоровья». Агентство отмечает, что решение суда противоречит решению миграционной службы, для которой возраст не служит причиной для предоставления убежища.

До того как попасть в Швецию, Бибихале Узбеки восемь лет жила нелегально с семьей в Иране. Они переехали туда из Афганистана. В Швецию семья попала в 2015 году вместе с огромным потоком мигрантов из Сирии, Афганистана, Ирака. До Европы Узбеки вместе с сыном и внуком добиралась на поездах и пешком через горы. Иногда сыну приходилось нести мать на спине.

В Швеции к 2015 году поток мигрантов достиг своего пика — тогда в страну прибыло почти 170 тыс.человек. После этого страна решила ввести контроль на границе и ужесточила миграционные законы. В 2016 году Швеция приняла 230 тыс. человек.

Теги: Афганистан , Швеция , убежище
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