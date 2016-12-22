Верховная рада попросит Порошенко уволить главу Генштаба

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Украины на заседании по поводу взрывов боеприпасов под Винницей обратится к президенту страны Петру Порошенко относительно увольнения начальника Генштаба Виктора Муженко. Об этом заявил секретарь комитета, народный депутат от Радикальной партии и Блока Петра Порошенко (БПП) Иван Винник. За отставку Муженко проголосовали большинство членов комитета, воздержались только двое. Об этом говорится в сообщении телеканала «112 Украина», который транслировал заседание.

Второй вопрос, с которым Винник предложил обратиться к президенту, — создание межведомственной комиссии, состоящей, в том числе, из депутатов Рады, которая изучит институциональную способность Генштаба под руководством Муженко.

Председатель комитета и народный депутат от «Народного фронта» Сергей Пашинский выставил создание такой комиссии на голосование. Он также предложил обратиться к президенту Украины об увольнении Муженко — за «систематические недостатки в организации этой работы».

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Пожар на складах боеприпасов в Калиновке в Винницкой области произошел 26 сентября. Согласно данным украинского канала ТСН, армия Украины потеряла больше снарядов, чем потратила за три года войны в Донбассе. Из-за пожара из ближайших населенных пунктов были эвакуированы до 30 тыс. местных жителей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что ответственность за взрывы должны нести отвечающие за оборону страны, начиная от начальника Генштаба Виктора Муженко и «по всей вертикали».​