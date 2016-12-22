СМИ сообщили о задержании принесшего патроны в фонд «Подари жизнь»

В Москве задержали мужчину, который принес в офис благотворительного фонда «Подари жизнь» две коробки с патронами. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник уточняет, что задержанным оказался 38-летний безработный москвич.

«При обыске по месту жительства гражданина обнаружен охотничий карабин Orsis и патроны, аналогичные тем, которые мужчина принес в офис организации. Подозреваемый полностью изобличен в совершении преступления», — сказал собеседник агентства.

3 октября стало известно, что в офисе «Подари жизнь» нашли 77 винтовочных патронов. Их, по словам координатора отделения фонда, принес в офис курьер. Он ушел из офиса сразу после того, как передал пакет с патронами.

Полиция возбудила дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).