У изобретателя Мадсена нашли видео с пытками и убийствами женщин

Датский прокурор Якоб Бух-Джепсен заявил, что на жестком диске, который мог принадлежать изобретателю Петеру Мадсену, нашли видео с пытками, обезглавливанием и сжиганием женщин. Об этом сообщает Би-би-си.
По словам прокурора, следствие сочло кадры подлинными. Он отметил, что подозрения в причастности Мадсена к убийству шведской журналистки Ким Вааль «усилились» после этой находки.
Вааль прибыла в Данию в начале августа для подготовки материала о подводной лодке «Наутилус», создателем которой был Мадсен. Они вышли в открытое море и перестали выходить на связь. Бойфренд Вааль через несколько дней сообщил о пропаже журналистки в полицию. Затем выяснилось, что подлодка затонула. Мадсену удалось выжить, он сказал спасателям, что высадил Вааль на острове.
Позднее тело журналистки было найдено в проливе Эресунн. Перед этим изобретатель изменил показания и заявлял, что «похоронил» Вааль. В начале сентября Мадсен сообщил, что она скончалась в результате несчастного случая. По его словам, во время экскурсии по субмарине 70-килограммовый люк ударил журналистку по голове. «Ким получила серьезные ранения, она лежала, у нее было сильное кровотечение», — говорил Мадсен.
Он добавил, что не хотел, чтобы Вааль «закончила свою жизнь» на подлодке, и выбросил ее тело за борт. После этого он решил покончить с собой и затопил лодку. По словам адвоката изобретателя, Мадсен не признает своей вины в убийстве журналистки.