В Новосибирске произошел пожар на складе пенопласта

На окраине Новосибирска произошло возгорание на складе пенопласта, сообщили РБК в региональном управлении МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в складском производственном кирпичном здании размером 20 на 100 метров. «Внутри находилось сварочное производство и производство пенопласта», — отметил собеседник РБК.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, огонь перекинулся на крышу. Площадь пожара составила 500 кв м. Представитель МЧС уточнил, что пожар удалось локализовать в 17:20 по местному времени (13:30 мск).

Пожар был ликвидирован к 18:00 по местному времени (14:00 мск), отмечается на сайте областного главка МЧС. Работы по проливке здания продолжаются. На месте происшествия работают сотрудники областного Центра гигиены и эпидемиологии, они проведут замеры загрязнения воздуха. По данным спасателей, предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

В августе в Новосибирске случилось два крупных пожара. Так, 26 августа возгорание произошло на ТЭЦ-2, а 28 августа горел цех с маслом на заводе имени Кузьмина. В результате пожаров никто не пострадал.

