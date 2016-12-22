СМИ узнали о покупке Amazon стартапа по созданию 3D-моделей человека

Компания Amazon приобрела стартап Body Labs, который занимается созданием 3D-моделей человека. Об этом сообщает портал Techcrunch со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников издания, Amazon могла заплатить за стартап до $100 млн. Другой источник оценил покупку в $70–100 млн. Представитель Amazon отказалась комментировать порталу информацию о покупке.
Стартап Body Labs был основан в 2013 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. За это время в стартап вложили $13,2 млн. Компания занимается созданием 3D-моделей человека и анимацией человеческих фигур, сделанных на основе фотографий людей. Разработки применяются в индустрии одежды и для создания персонажей компьютерных игр.
В Body Labs заявляют, что их опыт в области IT-технологий основывается на исследованиях Брауновского университета и Института программных систем Общества Макса Планка.