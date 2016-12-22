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В Турции при взрыве погибли четверо военных
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В Турции при взрыве погибли четверо военных
Общество, 15:34
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В Турции при взрыве погибли четверо военных

В Турции на границе с Ираном и Ираком произошел взрыв, в результате которого погибли четверо турецких военных, еще столько же получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел утром 4 октября в районе города Юксекова в провинции Хяккари. По данным телеканала CNN Turk, самодельное взрывное устройство сработало во время движения военного конвоя возле местного полицейского участка. Раненых солдат доставили в больницу.

По словам представителей властей, за нападением на турецких военных стоят члены Рабочей партии Курдистана (РПК).

Ранее, 17 июля, при взрыве бомбы в городе Юксекова в провинции Хяккари пострадали 17 военнослужащих. Инцидент произошел в то время, когда автомобиль с военными двигался по улицам города. Раненых солдат госпитализировали.

Теги: Турция , взрыв , жертвы
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