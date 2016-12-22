Студента из Белоруссии задержали за убийство фазанов в Парке Горького

Правоохранительные органы задержали студента третьего курса Института кино и телевидения из Белоруссии, которого подозревают в убийстве 12 фазанов в Парке Горького. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В отношении задержанного заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Источник уточнил, что задержанный уже имеет судимость за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Информацию об убийстве фазанов РБК подтвердили в пресс-службе Парка Горького. Представитель парка уточнил, что вечером 30 сентября молодой человек пробрался в вольер с фазанами на улице Косыгина и убил 12 птиц.
«Охрана парка оперативно задержала молодого человека, после чего он был передан сотрудникам полиции», — пояснили в пресс-службе парка.
Представители парка оценивают ущерб в 93 тыс. руб. Сейчас решается, будут ли закуплены новые птицы или их разведут самостоятельно. В парке также усилили охрану входа в вольер.
Всего в Парке Горького обитают три вида фазанов. «Два фазанария расположены в Нескучном саду и еще один — в центральной части парка, напротив Голицинского пруда», — уточняется на сайте парка.