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Студента из Белоруссии задержали за убийство фазанов в Парке Горького
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Студента из Белоруссии задержали за убийство фазанов в Парке Горького
Общество, 15:16
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Студента из Белоруссии задержали за убийство фазанов в Парке Горького

Правоохранительные органы задержали студента третьего курса Института кино и телевидения из Белоруссии, которого подозревают в убийстве 12 фазанов в Парке Горького. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении задержанного заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Источник уточнил, что задержанный уже имеет судимость за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Информацию об убийстве фазанов РБК подтвердили в пресс-службе Парка Горького. Представитель парка уточнил, что вечером 30 сентября молодой человек пробрался в вольер с фазанами на улице Косыгина и убил 12 птиц.

«Охрана парка оперативно задержала молодого человека, после чего он был передан сотрудникам полиции», — пояснили в пресс-службе парка.

Представители парка оценивают ущерб в 93 тыс. руб. Сейчас решается, будут ли закуплены новые птицы или их разведут самостоятельно. В парке также усилили охрану входа в вольер.

Всего в Парке Горького обитают три вида фазанов. «Два фазанария расположены в Нескучном саду и еще один — в центральной части парка, напротив Голицинского пруда», — уточняется на сайте парка.

Теги: Парк Горького , фазаны
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