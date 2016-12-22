Губернатор ХМАО выступила за изменение налогового режима для нефти и газа

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова, отвечая на вопрос РБК, заявила, что наступило время, когда нужно полностью менять режим налогообложения для нефти и газа. Если оставить текущий режим, придется увеличивать количество льгот с учетом геологических особенностей каждого месторождения, сказала она в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».
По ее словам, альтернатива существующему налоговому режиму (НДПИ и пошлинам) — налог на добавленный доход (НДД) или другой налог с дохода, что «ближе к общепринятой в мире схеме». Можно сначала организовать пилотную площадку, чтоб снизить риски, сказала Комарова.
По словам губернатора, руководство региона готовит предложение по созданию на западе ХМАО (в приполярном Урале) территории опережающего развития по примеру ТОР на Дальнем Востоке. В нее войдут предприятия по глубокой переработке сырья, но не углеводородного, а, например, кварцевого песка. «Надо всё сделать основательно, всё просчитать, учесть экономическую составляющую», — добавил она.
Законопроект об НДД практически готов и будет вынесен на заседание правительства в течение нескольких дней, заявил 1 октября вице-премьер Аркадий Дворкович. Этот документ предполагает, что налог будет взиматься не с объемов добываемой нефти, а с вырученных доходов от ее продажи. К тому же из этих доходов будут вычитаться расходы на добычу и транспортировку нефти.