Погранслужба Украины сообщила о пропаже сотрудников на границе с Россией
Общество, 14:37
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Погранслужба Украины сообщила о пропаже сотрудников на границе с Россией
Двое офицеров Погранслужбы Украины пропали на границе с Россией, отмечается в сообщении силового ведомства. В Погранслужбе пояснили, что пропавшие офицеры вели мониторинг одного из участков государственной границы, но затем связь с ними прервалась.
Ранее в среду брянские СМИ сообщили, что российские пограничники задержали двоих украинских военнослужащих, представившихся сотрудниками Сумского отряда Погранслужбы Украины.
«Государственная пограничная служба Украины проверяет полученную информацию и продолжает поиски пропавших военнослужащих. Все обстоятельства устанавливаются», — прокомментировала сообщения российских СМИ украинская Погранслужба.