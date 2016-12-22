Путин допустил продление соглашения ОПЕК до конца 2018 года

Власти Москвы включили в программу реновации Успенский собор

«Матильда», Челлини и пенка из пармезана: культурные события октября

Более 40% россиян заявили об утрате уважения профессии учителя в обществе

«Боевое братство» назвало плененного в Сирии «солдата» «патриотом России»

Николая Караченцова выписали из больницы

Погранслужба Украины сообщила о пропаже сотрудников на границе с Россией

Верховный суд отказался отменить приговор фигуранту «болотного дела»

ЕC подаст в суд на Ирландию за затягивание взыскания с Apple €13 млрд

Романа Полански обвинили еще в одном изнасиловании

Саудовская Аравия выделит $1 млрд на энергетические проекты с Россией

Мария Шарапова вылетела с турнира в Пекине после крупного поражения

На учеников сельской школы на Урале во время обеда обрушился потолок

Касперский предсказал готовность мира к криптовалютам через 300 лет

Курс евро на 5 октября

EUR ЦБ: 67,94 (-0,05)

Курс доллара на 5 октября

USD ЦБ: 57,78 (-0,15)

В России назвали лучшую школу 2017 года

УЕФА открыл второе за неделю дисциплинарное дело против «Спартака»

«Аэрофлот» возобновил перечисления в Росавицию для «ВИМ-Авиа»

Минсельхоз предложил начать поставки турецких томатов не раньше 2018 года

Прокуратура заявила о первой за «многие годы» выдаче Лондоном преступника

В Якутии почти 70 тыс. человек остались без света

Ведущий «Своей игры» увидел нежелание «обидеть монстров» при раздаче ТЭФИ

Директор ФСБ выступил за международный запрет компьютерных вирусов

Обвиняемый в махинациях с биткоинами россиянин прокомментировал дело

Минфин в октябре закупит валюту на 76 млрд руб.

Сколько может стоить бутылка Кока-колы?

Нобелевскую премию по химии присудили за визуализацию биомолекул

Британские истребители заставили сесть лайнер Ryanair

Глава Крыма заявил об отставке директора «Крымэнерго»