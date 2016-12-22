На учеников сельской школы на Урале во время обеда обрушился потолок

Часть потолка обрушилась на учеников 142-й школы поселка Горный Щит на Урале прямо во время обеда в столовой, сообщает агентство URA.ru.



По предварительным данным, никто из школьников не пострадал.

«В нашей столовой серьезной аварии нет. Конструкция слегка треснула, и из нее выпали потолочные плитки, которые достаточно мало весят. На детей они вообще не попали», — рассказала «КП-Екатеринбург» директор школы №142 Надежда Блокина.



Прокуратура Чкаловского района начала проверку инцидента. Она проверит соблюдение сроков проведения капитального и текущего ремонта в здании и выяснит, кто из администрации школы несет ответственность за состояние помещений.

В конце сентября штукатурка обрушилась на учеников пятого класса в школе в Брянской области. Пять детей пострадали в результате произошедшего. Исполняющая обязанности директора школы Елена Воронина объясняла, что инцидент произошел из-за ветхости здания.​ По факту произошедшего прокуратура провела проверку и направила представление в адрес главы Брянской городской администрации Александра Макарова.