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Верховный суд отказался отменить приговор фигуранту «болотного дела»
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Верховный суд отказался отменить приговор фигуранту «болотного дела»
Общество, 14:26
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Верховный суд отказался отменить приговор фигуранту «болотного дела»

Верховный суд России отказался отменить приговор фигуранту «болотного дела» Ярославу Белоусову, несмотря на предписание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), передает «Интерфакс».

Адвокат осужденного Дмитрий Аграновский заявил агентству, что защита собирается обратиться в Комитет министров Совета Европы с жалобой на неисполнение решения ЕСПЧ.

В октябре 2016 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить отбывшему свой срок в колонии Белоусову €12,5 тыс. за нарушение 3, 5, 6 и 11 статей Конвенции по правам человека. Европейский суд считает, что Россия в ходе судебных разбирательств нарушила гражданские права Белоусова. ЕСПЧ признал, что приговор был слишком суровым и предписал пересмотреть его.

Белоусова осудили на два с половиной года за участие в событиях на Болотной площади 6 мая 2012 года. В июне 2014 года Мосгорсуд уменьшил срок наказания до двух лет и трех месяцев. В итоге Белоусов вышел на свободу в сентябре 2014 года, отбыв весь срок.
 

Теги: ЕСПЧ , Верховный суд , «болотное дело» , Ярослав Белоусов
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