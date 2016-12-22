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Ведущий «Своей игры» объяснил выбор лауреатов ТЭФИ
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Ведущий «Своей игры» объяснил выбор лауреатов ТЭФИ
Технологии и медиа, 13:10
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Ведущий «Своей игры» объяснил выбор лауреатов ТЭФИ

Ведущий программы «Своя игра» Петр Кулешов объяснил РБК выбор лауреатов премии ТЭФИ-2017, которую вручили 3 октября, попыткой «не обидеть монстров» [вещания].

«Тонким образом соблюдается принцип баланса... Есть какой-то политический нюанс давать премии поровну крупным вещателям», — уточнил он.

Кулешов отметил, что кроме передач «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и «Сто к одному» существует еще «некоторое количество интеллектуальных телевизионных игр и иногда даже интеллектуальных», которые в шорт-лист премии не попадают.

Он уточнил, что после того, как Познер перестал быть президентом фонда «Академия российского телевидения», «другим стало все наше телевидение и вся наша жизнь». «Я согласен, что премия абсолютно изменилась, совершенно», — заключил Кулешов.

Церемония награждения премией ТЭФИ. Фотогалерея Еще 9 фото
Фотогалерея

В этом году церемонию вручения премии перенесли с конца июня на 3 октября. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке сообщал, что о переносе просили крупные телевизионные холдинги из-за «аномальных перекосов» после первого этапа голосования. По словам одного из источников издания, голосование носило «жесткий корпоративный характер». Генеральный директор комитета Майя Кобахидзе заявляла, что члены жюри «проголосовали некорректно», потому что не разобрались с инструкциями. После комитет решил проголосовать повторно.

В 2017 году ТЭФИ за лучшую просветительскую передачу получила телепередача «Военная тайна» телеканала РЕН ТВ, которую ведет Игорь Прокопенко. Он — автор другой передачи, «Самые шокирующие гипотезы», которая рассказывает о различных взглядах на окружающий мир. Выпуск «Военной тайны» от 25 сентября был посвящен теории плоской Земли.

Лучшей развлекательной программой в прайм-тайме стала «Пусть говорят» ведущего Андрея Малахова, который летом ушел с «Первого канала» и перешел на ВГТРК.

​Телевизионную премию ТЭФИ вручают за высшие достижения в области телеискусства. Премия была учреждена 21 декабря 1994 года фондом «Академия российского телевидения». С 2014 года конкурс организует некоммерческое партнерство «Комитет индустриальных телевизионных премий». Победителям вручают бронзовую статуэтку Орфея.

Теги: ТЭФИ , «Своя игра» , Петр Кулешов
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