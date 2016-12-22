Обвиняемый в махинациях с биткоинами россиянин прокомментировал дело

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по обвинению в отмывании $4 млрд через биткоины, заявил, что не знает, в чем его обвиняют. Слова Винника РБК передал его адвокат Тимофей Мусатов.

«Так как ​я не читал обвинительного заключения, то не могу сказать, в чем меня обвиняют и какое у меня к этому отношение», — пояснил Винник. По его словам, о возбуждении уголовного дела ему известно, поскольку Россия потребовала его экстрадиции для расследования.

Он также отметил, что делал некоторую работу для биржи BTC-e. Вместе с тем, по его словам, с президентом InfoWatch Натальей Касперской и основателем компании «Ашманов и партнеры» Игорем Ашмановым Винник никогда не работал.

Ранее 4 октября суд города Салоники в Греции постановил выдать США Александра Винника по запросу страны. Адвокат россиянина заявлял о намерении обжаловать решение в Верховном суде Афин. Он отмечал, что окончательное решение по делу примет министр юстиции Греции.

Александра Винника задержали в Греции 26 июля по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины. Он был арестован по запросу США, которые сотрудничали с Грецией в установлении личности россиянина и в его аресте. В США Виннику 27 июля заочно предъявили обвинение. По мнению жюри присяжных Сан-Франциско, для отмывания денег он использовал биткоин-биржу BTC-e, однако впоследствии биржа связь с россиянином отвергла. В сообщении биржи указывалось, что россиянин никогда не был ее руководителем или сотрудником.

Останкинский суд Москвы в конце сентября сообщил, что Винник был заочно арестован и в России. Решение было принято 11 августа. Против подозреваемого завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Телеканал RT 19 сентября сообщал, что обвиняемый согласился на экстрадицию в Россию.

По данным следствия, Винник отмывал деньги, полученные после хакерского взлома и банкротства японской биржи криптовалют Mt. Gox. В 2014 году хакеры похитили с биржи 850 тыс. биткоинов (порядка $500 млн по курсу на момент похищения). Из них было выведено около 306 тыс. биткоинов в связанные с биржей BTC-е электронные кошельки.