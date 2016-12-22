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Siemens выразил готовность помочь в модернизации электростанций в России
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Siemens выразил готовность помочь в модернизации электростанций в России
Бизнес, 12:20
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Siemens выразил готовность помочь в модернизации электростанций в России

В Siemens сообщили о готовности компании принять участие в проектах модернизации российских электростанций. Об этом, как передает Reuters, заявил президент компании по России и Центральной Азии Дитрих Мёллер, выступая на «Российской энергетической неделе» в Москве.

«Около 50% станций требуют модернизации», — сказал он, отметив, что в связи с этим «Siemens готов [рассмотреть] предложения [об участии в подобных проектах в России]».

В качестве примера, как уточняют «РИА Новости», Мёллер привел опыт модернизации Киришской ГРЭС в Ленинградской области компании ОГК-2. Там надстройка существующей паровой турбины двумя газовыми турбинами Siemens SGT5-4000 °F, по данным президента немецкой компании в России, позволила добиться увеличения мощности энергоблока с 300 МВт до 800 МВт, а также повысить КПД с 38% до 55%.

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Помимо этого, Мёллер также отметил растущий спрос на российском рынке на газовые турбины малой и средней мощности. Эти технологии, как уточнил президент Siemens в России, «обладают большой гибкостью при меньших затратах». В таких условиях немецкой корпорации, по мнению Мёллера «важно быть технологическим партнером, способным предложить самый широкий спектр оборудования в совокупности с большим опытом реализации проектов».

Прежде, в июле, стало известно о поставках турбин Siemens вопреки санкциям для электростанций в Крым. Об этом со ссылкой на три знакомых с проектом электростанции источника тогда сообщило агентство Reuters. Оборудование, которое оказалось на полуострове, как уточняли в свою очередь собеседники РБК, было сделано на заводе совместного предприятия Siemens и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге, после чего его частично переделали на заводах «Ростеха».

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Эту информацию позже подтвердили в «дочке» «Ростеха» — «Технопромэкспорте». Именно эта компания покупала газовые турбины производства Siemens у совместного предприятия, а потом поставляла их в Крым для строительства энергообъектов.

В связи с этим в июле и сентябре Siemens дважды подавал иск в столичный арбитражный суд к ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» и ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт». В первом случае требования немецкого концерна касались необходимости «наложить арест на четыре турбины, поставленные в Крым». 20 августа в этом Siemens было отказано. Во втором случае иск был подан совместно с «Силовыми машинами». Суть претензий немецкой компании не раскрывалась.

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Затем, 24 сентября главный исполнительный директор Siemens Джо Кэзер сообщил о том, что впредь компания будет осмотрительно принимать меры относительно сотрудничества с российскими клиентами. «В будущем мы будем сохранять фактическое право распоряжаться поставленным клиентам оборудованием до тех пор, пока не будет установлена его дальнейшая судьба или оно будет подключено к сети», — сообщал он, отмечая, что с подобной концепцией также должен будет согласиться «соответствующий партнер».

Теги: Россия , Siemens , модернизация , электростанции
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