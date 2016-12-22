В «Аэрофлоте» решили приостановить финансирование «ВИМ-Авиа»

Финансирование перевозок авиакомпании «ВИМ-Авиа» со стороны «Аэрофлота» приостановлено, сообщил РБК источник в «Аэрофлоте». Решение принято из-за отказа главы Росавиации Александра Нерадько подписать и сверить платежи, рассказал он.

«Мы приостанавливаем любое финансирование «ВИМ-Авиа» в связи с отказом главы Росавиации по подписанию и сверке наших платежей», — сказал собеседник РБК. Аналогичную информацию со ссылкой на источник в компании передал ТАСС.

Представитель Росавиации в разговоре с РБК опроверг эти данные.

В «Аэрофлоте» заявили РБК, что ситуация будет урегулирована до конца дня. «Несмотря на то, что акты сверки платежей до сих пор не подписаны со стороны Росавиации, «Аэрофлот» находится в постоянном контакте с министром транспорта Максимом Соколовым, который принимает личное участие в урегулировании данной ситуации», — сказал представитель компании РБК.

Зампред правительства Аркадий Дворкович 28 сентября предписал «Аэрофлоту» обеспечить финансирование «ВИМ-Авиа» из собственных средств. Источник РБК сообщал, что «ВИМ-Авиа» будет выделено 1,8 млрд руб. Знакомый с содержанием директивы Дворковича собеседник «Интерфакса» пояснил, что будут использованы доходы от уплаты иностранными перевозчиками роялти за полеты по транссибирским авиатрассам. Позднее вице-премьер заявил, что дальнейшая судьба перевозчика будет известна после 15 октября.

В конце сентября в «ВИМ-Авиа» сменился гендиректор, им стал Александр Бурдин, возглавлявший ранее «Трансаэро» — компания прекратила полеты в 2015 году из-за долгов в размере 250 млрд руб.

«ВИМ-Авиа» прекратила чартерные полеты 26 сентября из-за финансовых проблем. Долг компании перед кредиторами составляет, по информации Росавиации, 7 млрд руб.