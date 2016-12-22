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В «Аэрофлоте» решили приостановить финансирование «ВИМ-Авиа»
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В «Аэрофлоте» решили приостановить финансирование «ВИМ-Авиа»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 11:44
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В «Аэрофлоте» решили приостановить финансирование «ВИМ-Авиа»

Финансирование перевозок авиакомпании «ВИМ-Авиа» со стороны «Аэрофлота» приостановлено, сообщил РБК источник в «Аэрофлоте». Решение принято из-за отказа главы Росавиации Александра Нерадько подписать и сверить платежи, рассказал он.

«Мы приостанавливаем любое финансирование «ВИМ-Авиа» в связи с отказом главы Росавиации по подписанию и сверке наших платежей», — сказал собеседник РБК. Аналогичную информацию со ссылкой на источник в компании передал ТАСС.

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Представитель Росавиации в разговоре с РБК опроверг эти данные.

В «Аэрофлоте» заявили РБК, что ситуация будет урегулирована до конца дня. «Несмотря на то, что акты сверки платежей до сих пор не подписаны со стороны Росавиации, «Аэрофлот» находится в постоянном контакте с министром транспорта Максимом Соколовым, который принимает личное участие в урегулировании данной ситуации», — сказал представитель компании РБК.

Зампред правительства Аркадий Дворкович 28 сентября предписал «Аэрофлоту» обеспечить финансирование «ВИМ-Авиа» из собственных средств. Источник РБК сообщал, что «ВИМ-Авиа» будет выделено 1,8 млрд руб. Знакомый с содержанием директивы Дворковича собеседник «Интерфакса» пояснил, что будут использованы доходы от уплаты иностранными перевозчиками роялти за полеты по транссибирским авиатрассам. Позднее вице-премьер заявил, что дальнейшая судьба перевозчика будет известна после 15 октября.

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В конце сентября в «ВИМ-Авиа» сменился гендиректор, им стал Александр Бурдин, возглавлявший ранее «Трансаэро» — компания прекратила полеты в 2015 году из-за долгов в размере 250 млрд руб.

«ВИМ-Авиа» прекратила чартерные полеты 26 сентября из-за финансовых проблем. Долг компании перед кредиторами составляет, по информации Росавиации, 7 млрд руб.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).

Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

Теги: «Аэрофлот» , «ВИМ-Авиа»
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