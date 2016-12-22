Глава Крыма заявил об отставке директора «Крымэнерго»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что директор компании «Крымэнерго» Виктор Плакида освобожден от занимаемой должности, говорится в сообщении на сайте главы республики.

По его словам, Плакиду отстранили из-за отставания предприятия в реализации ряда проектов, в том числе в рамках федеральной целевой программы. «Мы не можем каждый раз заниматься подталкиванием руководителей предприятий к активным действиям», — подчеркнул Аксенов.

По его словам, была провалена в полном объеме программа создания электросетей на строящемся аэровокзальном комплексе международного аэропорта Симферополь. Кроме того, к Плакиде имеется много вопросов по обслуживанию граждан и юридических лиц, добавил глава Крыма, отметив, что будет проведено служебное расследование.

Должность директора «Крымэнерго» займет первый заместитель директора компании Алексей Татаренков, приказ о его назначении уже подписан, отметил Аксенов. «Руководитель местный, уверен, качество работы предприятия только улучшится», — заключил он.

Виктор Плакида занимал должность директора «Крымэнерго» с апреля 2014 года.

Сергей Аксенов 24 августа анонсировал «кадровую чистку» ​в региональном правительстве и муниципалитетах до начала сентября. «Будут по республике изменения. Это касается всех, кто не хочет работать, должным образом выполнять свой функционал», — говорил он. Впоследствии глава региона освободил от должности главу администрации Феодосии Станислава Крысина, председателя горсовета Светлану Гевчук и еще руководителей трех районов Крыма.

Глава Крыма 29 августа также сообщил об отставке главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева. Он написал заявление об отставке по состоянию здоровья, отмечал Аксенов. Еще через два дня по собственному желанию была уволена главный архитектора Симферополя Ирина Иванова.