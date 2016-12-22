На Восточном начались комплексные испытания стартового комплекса

На космодроме Восточный в Амурской области начались испытания стартового комплекса. Его планируют использовать при новых запусках ракет «Союз-2» в ноябре и декабре. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

В сообщении говорится, что ракету-носитель «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат» вывезли на стартовый комплекс и установили в стартовую систему. «Проведен наезд мобильной башни обслуживания на стартовую систему и генеральные испытания систем ракеты космического назначения и разгонного блока «Фрегат», — сообщили в ЦЭНКИ.

Контроль набора стартовой готовности «Фрегата», контрольное включение, прием и анализ телеметрической информации разгонного блока, а также просмотр результатов регистрации телеметрической информации проведут 5 октября.

Ракета «Союз-2.1б» 28 ноября выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М». В декабре с Восточного запустят ракету «Союз-2.1а» с двумя российскими спутниками мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №3 и №4.

Космодром Восточный — первый российский гражданский космодром. Его строительство в Амурской области ведется с 2012 года. При реализации проекта было возбуждено несколько уголовных дел о хищении, нецелевом расходовании средств и других нарушениях.

В конце апреля 2016 года с него был произведен первый успешный пуск, на орбиту вывели три спутника.