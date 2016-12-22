Путин вместе с космонавтами посмотрел фильм «Салют-7»

Президент России Владимир Путин вечером 3 октября встретился с космонавтами Владимиром Джанибековым и Виктором Савиных, которые в 1985 году совершили полет к орбитальной станции «Салют-7». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Вместе с космонавтами Путин посмотрел новый фильм «Салют-7», снятый режиссером Климом Шипеко. К просмотру также присоединились летчик-космонавт Олег Скрипочка, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров, дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена, продюсеры фильма Антон Златопольский, Сергей Сельянов и Бакур Бакурадзе.

Встреча прошла накануне 60-й годовщины запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли.

Общероссийская премьера фильма «Салют-7» запланирована на 12 октября. Изначально предполагалось, что картину покажут в день 60-й годовщины запуска первого спутника, 4 октября, но затем дату перенесли. Ранее в июле фрагменты фильма показывались жителям города Байконур, сотрудникам «Роскосмоса» и предприятий ракетно-космической отрасли России.

Фильм основан на реальных событиях, он рассказывает историю полета Джанибекова и Савиных к космической станции «Салют-7», которая неожиданно перестала отвечать на сигналы центра управления полетом.

В День космонавтики, 12 апреля, Путин вместе с космонавтами Алексеем Леоновым и Валентиной Терешково​й посмотрел другой фильм на космическую тематику — картину Дмитрия Киселева «Время первых». Фильм рассказывает о подготовке и осуществлении первого в истории выхода человека в открытый космос.