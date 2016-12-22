Греция решила выдать США обвиняемого в махинациях с биткоинами россиянина

Суд города Салоники постановил выдать США гражданина России Александра Винника, которого арестовали в Греции по обвинению в отмывании $4 млрд через биткоины. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил его адвокат Илиас Спирлиадис.

«Суд принял решение удовлетворить запрос США об экстрадиции Винника, но мы его обжалуем в Верховный суд Афин. Поэтому принятое сегодня [решение] не окончательное», — сказал он. Защитник отметил, что окончательное решение по этому делу примет министр юстиции Греции.

Александра Винника задержали в Греции 26 июля по подозрению в отмывании $4 млрд с помощью биткоинов. Его арестовали по запросу США, которые сотрудничали с греческой стороной в установлении личности россиянина и в его аресте. В Соединенных Штатах ему заочно предъявили обвинение 27 июля. По мнению жюри присяжных города Сан-Франциско в Калифорнии, для отмывания денег Винник использовал биткоин-биржу BTC-e. Однако биржа связь с россиянином отвергла. В сообщении BTC-e указывалось, что Винник никогда не был руководителем или сотрудником биржи.

По версии следствия, россиянин отмывал деньги, которые получил после хакерского взлома и банкротства японской биржи криптовалют Mt. Gox. В 2014 году хакеры похитили с биржи 850 тыс. биткоинов (что составило порядка $500 млн по курсу на момент похищения), из которых около 306 тыс. биткоинов было выведено в связанные с BTC-е электронные кошельки.

В конце сентября Останкинский суд Москвы сообщил о заочном аресте Винника. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). RT в середине сентября сообщал, что обвиняемый согласился на экстрадицию в Россию.

