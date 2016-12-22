Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,11 57,62 EUR Нал. 68,36 67,75 USD Бирж. 57,79 -0,11 EUR Бирж. 67,93 -0,12 USD ЦБ. 57,94 +0,12 EUR ЦБ. 67,98 +0,08 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4329,00 +15,33 ММВБ 2074,07 -0,13% РТС 1130,72 +0,07% Brent 55,76 +0,07% DJIA 22641,67 +0,37% Nasdaq 6531,71 +0,23% FTSE 7474,53 +0,09%
Ткачев заявил о возможности России стать «мировой аграрной державой»
Лента новостей
Ткачев заявил о возможности России стать «мировой аграрной державой» 10:44, Экономика Познер призвал организаторов ТЭФИ отказаться от названия и статуэтки 10:24, Общество Минкультуры сочло дело «Седьмой студии» вопросом несовершенства человека 10:12, Общество Синоптики рассказали про самую холодную ночь с начала осени в Москве 10:04, Общество Собянин поделился с кандидатами в губернаторы опытом борьбы с пробками 10:00, Политика В Хабаровске под суд пойдут «снявшие порчу» с пенсионерок на 2 млн руб. 09:52, Общество Солист иркутской филармонии умер за роялем во время концерта 09:41, Общество В Роскомнадзоре заявили о планах сократить реестр запрещенных сайтов 09:06, Технологии и медиа В Минобороны заявили о ликвидации командования «Джабхат ан-Нусры» в Сирии 08:58, Политика Фонд Ахмата Кадырова поможет беженцам Мьянмы 08:56, Политика Центробанк отозвал лицензию у Международного фондового банка 08:49, Финансы Reuters сообщил о вылете подруги стрелка из Лас-Вегаса с Филиппин в США 08:21, Общество СМИ опубликовали фото из номера стрелка из Лас-Вегаса 07:28, Общество В Москве на продажу выставлено рекордное количество нового жилья 07:00, Бизнес В Таиланде арестовали россиянина по подозрению в продаже наркотиков 06:54, Общество CNN сообщил о сборе стрелком в Лас-Вегасе оружия на протяжении 20 лет 06:38, Общество Фонды Мобиуса вернулись в капитал Сбербанка впервые после санкций 06:38, Бизнес Соинвестором дублера Кутузовского проспекта станет саудовский фонд 06:05, Бизнес В Красноярском крае сошли с рельсов вагоны грузового поезда 05:59, Общество Белый дом запросит $29 млрд на восстановление после ураганов 05:43, Политика Посольство России показало видео взлома генконсульства в Сан-Франциско 05:35, Политика В Пуэрто-Рико число жертв урагана «Мария» увеличилось до 34 человек 05:08, Общество Yahoo рассказала о 3 млрд взломанных аккаунтов хакерами в 2013 году 04:39, Технологии и медиа «Ведомости» узнали о создании «Альфа-групп» собственного digital-банка 04:20, Бизнес Google исключила RT из премиум-пакета на YouTube 04:02, Политика Лавров заявил о «науськивании» коалицией США террористов в Сирии 03:41, Политика Новый глава Shell в России рассказал о желании выучить русский язык 03:31, Бизнес Глава Каталонии назвал объявление независимости вопросом нескольких дней 02:58, Политика
Ткачев заявил о возможности России стать «мировой аграрной державой»
Экономика, 10:44
0
Ткачев заявил о возможности России стать «мировой аграрной державой»

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил в интервью газете «Известия» о планах в 2017 году собрать 128 млн т зерна и выразил надежду, что Россия вернет первенство по экспорту пшеницы.

Уровень производства зерна превысил прошлогодние показатели, отметил он. По словам министра, такому росту поспособствовали два фактора: «беспрецедентная поддержка государства» и «применение современных технологий производства».

Ткачев добавил, что в 2018 году финансирование сельскохозяйственной отрасли сохранится на уровне текущего года — 242 млрд руб. По его словам, пока окончательного распределения по направлениям нет, однако уже понятно, что «такая сумма позволит сохранить объемы финансирования по большинству направлений поддержки».

Александр Ткачев — РБК: «Еще лет 10 — и получим новую страну»
Бизнес

Глава Минсельхоза также отметил, что за последние десять лет производство мяса птицы в России возросло в три раза — до 4 млн т, а свинины в два раза — до 3 млн т. «Уровень самообеспеченности по этим видам мяса доходит до 90%, и это серьезный прогресс», — отметил он. «Мы можем не только накормить собственную страну, но и стать ведущей мировой аграрной державой, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы удвоить долю агропромышленного комплекса в ВВП», — подчеркнул глава Минсельхоза.

Урожайный холод: как лето 2017-го повлияет на аграрный бизнес
Мнение

Ранее, 23 сентября, президент Владимир Путин заявил, что сельскохозяйственный урожай в 2017 году может побить предыдущие рекорды. Министр экономического развития тогда отмечал, что «урожайность находится на уровне выше прошлого года», несмотря на то, что «начиналось все не очень хорошо».

Теги: Россия , Александр Ткачев , Урожай
Главное
Собянин поделился с кандидатами в губернаторы опытом борьбы с пробками Политика
Материалы по теме
Путин анонсировал рекордный урожай в этом году Экономика
Андрей Сизов Урожайный холод: как лето 2017-го повлияет на аграрный бизнес Мнение
Эксперты назвали «пугающе хорошим» урожай зерновых в России Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку