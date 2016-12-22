Солист иркутской филармонии умер за роялем во время концерта
Общество, 09:41
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Солист иркутской филармонии умер за роялем во время концерта
Заслуженный артист России, солист Иркутской областной филармонии Михаил Клейн умер на сцене, сообщает «Интерфакс».
«Пианист Клейн скончался во время концерта в органном зале прямо за роялем, исполняя свое собственное сочинение. Публика была в ужасном состоянии», — рассказала художественный руководитель филармонии Марина Токарская.
Как сообщается на сайте Иркутской областной филармонии, прощание с музыкантом состоится в субботу, 7 октября, в фойе Концертного зала Иркутской областной филармонии.
Артисту было 72 года. Клейн работал в иркутской филармонии 45 лет. За это время он исполнил множество программ как в концертах солистов, так и с Губернаторским симфоническим оркестром.