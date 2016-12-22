В Роскомнадзоре заявили о планах сократить реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор вдвое сократит список единого реестра запрещенных сайтов к ноябрю, сообщил газете «Известия» начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Денис Пальцин.

Из списка будут удалены неактуальные и дублированные об одном и том же ресурсы, которые были внесены разными государственными органами, уточнил он. Пальцин пояснил, что расчистку необходимо провести из-за ограниченной емкости реестра. Предполагается, что всего в реестр можно внести около 1 млн записей, пишет издание.

«По мнению операторов связи, после внесения 200–300 тыс. сайтов реестр забьется», — сказал Пальцин. Как отмечают «Известия», возможность самостоятельно определять способы блокировок ресурсов и проводить чистку реестра Роскомнадзор получит 1 ноября.

«Если Роскомнадзор определяет способы ограничения доступа к сайтам, то мы сможем исключить отдельные ссылки [на страницы], если основной домен также внесен в реестр», — отметил в разговоре с газетой начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. «Таким образом мы сможем удалить дубли и сократить количество записей в реестре наполовину», — пояснил он.

Роскомнадзор в конце июля сообщил, что пять лет действия закона об ограничении доступа к сайтам с запрещенной информацией 275 тыс. интернет-ресурсов были внесены в реестр запрещенной информации и заблокированы. Из них 97 тыс. заблокировали по решению суда о признании информации запрещенной к распространению на территории России.

В основном суд принимал решение о блокировке страниц в Сети из-за распространения наркотиков и проведения азартных игр онлайн, уточнили в ведомства. Из-за распространения наркотиков был запрещен доступ к более чем 70 тыс. сайтов. Также были закрыты более 43 тыс. интернет-казино и незаконных лотерей, еще 38 тыс. страниц Роскомнадзор заблокировал за детскую порнографию, а еще 25 тыс. ресурсов — за призывы к суициду.