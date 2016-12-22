СМИ опубликовали фото из номера стрелка из Лас-Вегаса

Издание Daily Mail опубликовало фотографию тела стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока, который открыл огонь по толпе на фестивале кантри-музыки.

Кадры был сделаны в комнате отеля Mandalay Bay, из окна которого Пэддок вел огонь по зрителям фестиваля. Рядом с телом лежат две автоматические винтовки. Издание также опубликовало фотографии, на которых запечатлены лежащие в номере винтовки.

По данным полиции, в комнате были найдены 23 единицы огнестрельного оружия. Сотрудники американских правоохранительных органов в среду, 4 октября, сообщили, что всего были обнаружены 47 единиц огнестрельного оружия, которое принадлежало Пэддоку. Оно было найдено в трех разных местах. В арсенал стрелка входили в том числе винтовки, ружья и пистолеты.



Источник CNN в правоохранительных органах сообщил, что Пэддок собирал оружие на протяжение 20 лет. Сколько именно он собрал, и что с ним делал, собеседник агентства не уточнил.



Стивен Пэддок открыл огонь по толпе в Лас-Вегасе в понедельник, 2 октября. В результате погибли 59 человек включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Пэддок стрелял из окна номера Mandalay Bay на 32-ом этаже. По данным полиции, он вел огонь на протяжении 11 минут. Когда сотрудники правоохранительных органов вошли в номер Пэддока, он был мертв. По словам полицейских, стрелок совершил суицид.