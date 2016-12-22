В Красноярском крае сошли с рельс вагоны грузового поезда

В Красноярском крае с рельс сошли вагоны грузового поезда, который перевозил уголь. Об этом сообщается на сайте РЖД.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на станции Ачинск-1 в городе Ачинск к западу от Красноярска. Всего сошло четыре вагона. В результате инцидента никто не пострадал. Ущерб экологии нанесен не был.

Для ликвидации последствий произошедшего было приостановлено движение на станции. Кроме того, были задержаны дальние поезда, следовавшие по маршрутам Москва — Нерюнгри, Новосибирск — Красноярск, Новосибирск — Нерюнгри, Чита — Адлер. Также были отменены две утренние электрички в обоих направлениях между станциями Чернореченская и Боготол.

Причины схода вагонов не сообщаются. В РЖД отметили, что обстоятельства произошедшего расследует специально созданная комиссия.