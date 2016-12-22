Белый дом запросит $29 млрд на восстановление после ураганов

Администрация американского президента Дональда Трампа направит в Конгресс запрос на выделение $29 млрд на помощь пострадавшим в результате ураганов. Об этом сообщили неназванные американские чиновники, передает Associated Press.



По их словам, $16 млрд из этих денег пойдет на государственную гуманитарную продовольственную программу, а $13 млрд — непосредственно жертвам стихии.

Как отмечает агентство, на продовольственную программу не хватает денег, потому что из нее еду получают пострадавшие от ураганов «Харви», «Ирма» и «Мария». В тоже время, американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям расходует средства на оказание помощи пострадавшим от урагана и запрашивает дополнительное финансирование.

Белый дом планирует официально направить запрос в Конгресс в среду, 4 октября, рассказали собеседники агентства.

В середине сентября глава штата Техас Грег Эббот заявил, что жертвами урагана «Харви», который обрушился на США в конце августа, стали 82 человека. По его словам, более 5 тыс. человек размещены в убежищах, так как их дома разрушены. Их восстановлением, а также восстановлением инфраструктуры штата занимаются местные власти и американское правительство. По оценкам властей ущерб от урагана составил $125 млрд. Для ликвидации последствий удара стихии Дональд Трамп выделил из федерального бюджета $15,25 млрд.



Ураган «Ирма» обрушился на американский штат Флорида 11 сентября. Из-за сильного ветра были повалены деревья. Кроме того, в результате ливней город был затоплен. Из-за урагана более 3 млн человек остались без света.

Жертвами удара «Марии» по «Пуэрто-Рико» стали 34 человека. Местные власти заявили, что на острове нет электричества, а также наблюдаются перебои с продовольствием и водой. На Доминике из-за урагана «Мария» погибли 14 человек.