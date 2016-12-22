В Пуэрто-Рико число жертв урагана «Мария» увеличилось до 34 человек
Общество, 05:08
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В Пуэрто-Рико число жертв урагана «Мария» увеличилось до 34 человек
Число жертв от урагана «Мария» в Пуэрто-Рико возросло практически вдвое до 34 человек. Об этом сообщил представитель местного правительства Рикардо Роселло, передает Reuters. Ранее сообщалось о 16 погибших.
Ураган «Мария» оставил без света всех жителей острова. Власти приняли решение подключать дома к электрогенераторам. Как заявил представитель местного управления по чрезвычайным ситуациям, ураган фактически «разрушил» остров. Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россело сообщил, что на восстановление линий электропередачи могут уйти месяцы, так как большинство электростанций сильно пострадали от удара стихии.Также «Мария» обрушилась на Доминику. В результате погибли 14 человек. В местном правительстве заявили, что из-за урагана у жителей страны нет еды и воды, и они находятся « на грани выживания». Кроме того, были зафиксированы случаи мародерства.
В связи с ураганом «Мария» МИД России посоветовал туристам воздержаться от поездки в страны Карибского бассейна. В том числе, российское внешнеполитическое ведомство призвало перенести посещения Пуэрто-Рико, Доминики, Багамских островов и в Доминиканской Республики.