Google исключила RT из премиум-пакета на YouTube

Компания Google убрала телеканала RT из своего премиум-пакета на YouTube. Об этом сообщила представитель американской корпорации, передает Bloomberg.

По ее словам, российский телеканал был убран после недавнего обновления. RT был частью подборки сервиса Google Preferred. В нем собран самый популярный контент, из которого рекламодатели могут выбрать видео для своей рекламы.



Как отмечает агентство, решение было принято на фоне расследования Конгресса США возможного вмешательства России в президентские выборы. В США полагают, что Москва могла использовать электронные платформы, чтобы повлиять на американский выборный процесс. По этому вопросу свои показания перед сенатом и комитетом по разведке дадут Google, Facebook и Twitter.



В RT не подтвердили информацию об исключении из премиального сервиса YouTube, передает ТАСС.

В конце сентября сообщалось, что Twitter передал конгрессу США данные о расходах на рекламу в соцсети телеканала RT. По данным компании, российский телеканал потратил на рекламу для США $274 тыс. Она была опубликована в 1,8 тыс. твиттах трех аккаунтов канала: @RT_com, @RT_America и @ActualidadRT. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что отчет Twitter перед конгрессом США «чудовищная информация».

В начале сентября Минюст США потребовал от RT, которая обслуживает телеканал RT America, зарегистрироваться в Соединенных Штатах в качестве иностранного агента в соответствии с американским законодательством. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такое требование ведомства США «боями без правил» и заявила, что на «каждый шаг» Америки в отношении российских СМИ будет в ответ.



В свою очередь, Симоньян сказала, что при худшем стечении обстоятельств RT прекратит свое вещание в США. «При худшем развитии событий Россия отвечает тем же по отношению к американским СМИ», — заметила она.