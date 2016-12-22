Новый глава Shell в России рассказал о желании выучить русский язык

Новый глава англо-голландской Royal Dutch Shell в России Седерик Кремерс планирует выучить русский язык. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости» в резиденции российского посла Великобритании по случаю 125-летия присутствия компании в России.



Он рассказал, что «только приступил к работе». Кремерс отметил, что в России «сильный бизнес» и привел в пример активы на Сахалине и в Сибири. Он добавил, что видит «огромные перспективы сотрудничества» с российской компанией «Газпром». По мнению Кремерса, это приведет Shell «к успеху в последующие 125 лет».



Говоря о своих личных целях в России, глава представительства Shell сказал, что хотел бы вместе со своей семьей лучше изучить русскую культуру и народ, «наслаждаясь дружелюбием и гостеприимством». «Но первое, что я должен сделать — выучить русский язык», — добавил он.



Как сообщается на сайте Shell, Кремерс вступил в должность 1 сентября. Кроме того, он займет должность председателя совета директоров компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани лтд.» и будет входить в наблюдательный совет по проекту «Сахалин-2» и в наблюдательный совет компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В».

У Кремерса есть опыт работы на финансовых, коммерческих и управленческих должностях в сфере геологоразведка, добыча, переработка и сбыт, отмечается на сайте компании. В Shell он пришел после окончания Роттердамского университета Эразма в Нидерландах по специальности «Экономика бизнеса».

Кремерс — гражданин Нидерландов. В 2004 году он стал главой департамента бюджетирования, финансового планирования и отчетности совместного предприятия Shell Petroleum Development Company в Нигерии. В 2007 году он перешел работать в США, где стал главой отдела финансовых и бухгалтерских операций, а в 2009 году занял должность вице-президента по финансам. Он отвечал за бизнес компании в странах Северной и Латинской Америки.

В 2011 году Кремерс стал работать в области нефтехимии на позицию директора по вопросам финансирования сегмента базовых и промежуточных химических продуктов. В январе 2013 году он занял пост гендиректора компании Shell Chemicals Europe. До своего назначения в России Кремерс был вице-президентом по коммерческим вопросам и новым направлениям бизнеса в азиатском регионе, где отвечал за проекты СПГ, геологоразведку и добычу нефти и газа.