СМИ назвали причину смерти основателя журнала Playboy Хью Хефнера

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался от остановки сердца. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти издателя.

При этом, согласно медицинским данным, у 91-летнего Хефнера были и другие заболевания. Медики обнаружили у него острое воспаление, инфекцию крови и кишечную палочку.

Хью Хефнер умер на 92-м году жизни в своем особняке в окружении близких 27 сентября. Он основал Playboy в 1953 году.