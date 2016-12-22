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СМИ назвали причину смерти основателя журнала Playboy Хью Хефнера
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СМИ назвали причину смерти основателя журнала Playboy Хью Хефнера
Общество, 21:47
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СМИ назвали причину смерти основателя журнала Playboy Хью Хефнера

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался от остановки сердца. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти издателя.

При этом, согласно медицинским данным, у 91-летнего Хефнера были и другие заболевания. Медики обнаружили у него острое воспаление, инфекцию крови и кишечную палочку.

Жизнь основателя Playboy Хью Хефнера. Фотогалерея Еще 11 фото
Фотогалерея

В США умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер
Общество

Хью Хефнер умер на 92-м году жизни в своем особняке в окружении близких 27 сентября. Он основал Playboy в 1953 году. 

Теги: Playboy , Хью Хефнер
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