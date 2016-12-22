Абдулатипов рассказал про свою будущую «должность федерального уровня»

После отставки с поста главы Дагестана Рамазан Абдулатипов планирует занять должность федерального уровня. Об этом он заявил ТАСС.

«Есть понимание, есть договоренность. Это будет (работа) федерального уровня», — сказал он.

При этом Абдулатипов не уточнил, каким будет его следующее место работы. Он заметил, что сообщит об этом, «как только выйдет указ президента».

По мнению экс-главы Дагестана, нынешняя команда в руководстве республики сохранится. «[Владимир ]Васильев меня очень хорошо знает. И в Дагестане, думаю, что для него самое лучшее — это взять в команду людей, которые в целом вывели республику из тяжелейшего кризиса. А по отдельным людям — это уже должны быть его собственные решения», — заметил Абдулатипов.

Экс-глава региона позитивно оценил кандидатуру назначенного временно исполняющего обязанности губернатора. «Это один из разумных, один из таких, мужественных, один из мудрых государственных деятелей России», — сказал Абдулатипов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

3 октября президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил врио главы республики вице-спикера Госдумы и руководителя фракции «Единая Россия» в парламенте страны Владимира Васильева.​ Абдулатипов объявил о своем уходе 28 сентября.​​

Биография Владимира Васильева Владимир Васильев родился в 1949 году в подмосковном городе Клин. Получил юридическое образование, в 1970–1980-х годах работал в МВД СССР. В 1990-е годы продолжил работу в органах внутренних дел, в том числе занимал должность первого заместителя министра. После того как министерство возглавил Владимир Рушайло, Васильев покинул свой пост — в СМИ такой шаг связывали с якобы возникшим конфликтом с новым министром. Затем на протяжении двух лет Васильев работал в должности заместителя секретаря Совбеза, после чего состоялось возвращение в МВД, во главе которого к тому моменту стоял Борис Грызлов. Во время захвата заложников террористами в Театральном центре на Дубровке в 2002 году Васильев входил в состав оперативного штаба, рассказывал журналистам о ходе спецоперации по освобождению. Позднее заявлял, что причиной гибели людей стало несвоевременное оказание медицинской помощи пострадавшим. С 2003 года как член партии «Единая Россия» избирался в состав Государственной думы четвертого, пятого и шестого созывов от Тверской области. С 2004 по 2011 год возглавлял в Думе комитет по безопасности. В ноябре 2012 года, после того как Андрей Воробьев был назначен исполняющим обязанности губернатора Московской области, Васильев возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме. В феврале 2016 года источники РБК сообщали, Васильев рассматривался в качестве возможного кандидата на пост губернатора Тверской области, однако регион возглавил Игорь Руденя. В сентябре 2016 года Васильев был избран депутатом Госдумы седьмого созыва. Имеет звание генерал-полковника милиции, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества и орденом Почета.

Серия отставок глав регионов началась 25 сентября с ухода губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Позднее со своих постов ушли губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.