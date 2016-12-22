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Абдулатипов рассказал про свою будущую «должность федерального уровня»
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Абдулатипов рассказал про свою будущую «должность федерального уровня»
Политика, 21:42
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Абдулатипов рассказал про свою будущую «должность федерального уровня»

После отставки с поста главы Дагестана Рамазан Абдулатипов планирует занять должность федерального уровня. Об этом он заявил ТАСС.

«Есть понимание, есть договоренность. Это будет (работа) федерального уровня», — сказал он.

При этом Абдулатипов не уточнил, каким будет его следующее место работы. Он заметил, что сообщит об этом, «как только выйдет указ президента».

По мнению экс-главы Дагестана, нынешняя команда в руководстве республики сохранится. «[Владимир ]Васильев меня очень хорошо знает. И в Дагестане, думаю, что для него самое лучшее — это взять в команду людей, которые в целом вывели республику из тяжелейшего кризиса. А по отдельным людям — это уже должны быть его собственные решения», — заметил Абдулатипов.

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Экс-глава региона позитивно оценил кандидатуру назначенного временно исполняющего обязанности губернатора. «Это один из разумных, один из таких, мужественных, один из мудрых государственных деятелей России», — сказал Абдулатипов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

3 октября президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил врио главы республики вице-спикера Госдумы и руководителя фракции «Единая Россия» в парламенте страны Владимира Васильева.​ Абдулатипов объявил о своем уходе 28 сентября.​​

Биография Владимира Васильева

Владимир Васильев родился в 1949 году в подмосковном городе Клин. Получил юридическое образование, в 1970–1980-х годах работал в МВД СССР. В 1990-е годы продолжил работу в органах внутренних дел, в том числе занимал должность первого заместителя министра.

После того как министерство возглавил Владимир Рушайло, Васильев покинул свой пост — в СМИ такой шаг связывали с якобы возникшим конфликтом с новым министром. Затем на протяжении двух лет Васильев работал в должности заместителя секретаря Совбеза, после чего состоялось возвращение в МВД, во главе которого к тому моменту стоял Борис Грызлов.

Во время захвата заложников террористами в Театральном центре на Дубровке в 2002 году Васильев входил в состав оперативного штаба, рассказывал журналистам о ходе спецоперации по освобождению. Позднее заявлял, что причиной гибели людей стало несвоевременное оказание медицинской помощи пострадавшим.

С 2003 года как член партии «Единая Россия» избирался в состав Государственной думы четвертого, пятого и шестого созывов от Тверской области. С 2004 по 2011 год возглавлял в Думе комитет по безопасности. В ноябре 2012 года, после того как Андрей Воробьев был назначен исполняющим обязанности губернатора Московской области, Васильев возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме.

В феврале 2016 года источники РБК сообщали, Васильев рассматривался в качестве возможного кандидата на пост губернатора Тверской области, однако регион возглавил Игорь Руденя.

В сентябре 2016 года Васильев был избран депутатом Госдумы седьмого созыва. Имеет звание генерал-полковника милиции, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества и орденом Почета.

Серия отставок глав регионов началась 25 сентября с ухода губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Позднее со своих постов ушли губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

Дагестан: регион дотаций и кланового порядка

Дагестан — один из российских регионов с самым высоким уровнем дотаций: в 2017 году республика должна получить из федерального центра более 52 млрд руб. — больше, чем любой другой регион. Рост ВРП в последние годы здесь замедляется: в 2013–2014 годах динамика составила 6,3%, в 2015-м — 4,7%, в 2016-м — 3,5%. Одновременно в регионе растет доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (с 10,1 до 10,9% в 2013–2016 годах). То есть при росте среднедушевых денежных доходов населения на 30,5% рост потребительских цен за тот же период составил почти 40%.

Республика является и одним из самых неспокойных субъектов России. В последние годы количество зарегистрированных преступлений в Дагестане выросло с 11,6 тыс. в 2011 году до 15,8 тыс. в 2016-м. Выросло и количество преступлений террористической направленности: с 63 в 2010 году до 966 в 2016-м. С 2011 года по этому показателю регион занимает первое место в стране.

В качестве основной причины торможения развития региона эксперты часто называют национально-клановый принцип, который главенствует в управлении не только Дагестаном, но и на большей части всего Северного Кавказа. Так, весной 2016 года Комитет гражданских инициатив (КГИ) бывшего вице-премьера Алексея Кудрина представил доклад о развитии демократических институтов в республиках Северного Кавказа. В нем эксперты констатировали, что отношения родства и землячества в этом регионе играют большую роль, чем отношения лояльности. Такая система является еще более закрытой, чем в остальной России, утверждали авторы доклада.

Политолог Ханжан Курбанов, подводя итоги работы экс-главы республики, отмечал, что клановая система хоть и была переформатирована при Рамазане Абдулатипове, но ее финансово-экономическая «подушка» серьезно не пострадала. «Серьезных тектонических сдвигов не было, не считая ареста мэра Махачкалы Саида Амирова», — сделал вывод Курбанов.

Проблемы региона усугубляются сложным национальным составом населения. Дагестан — самая многонациональная республика России: здесь говорят на более чем 30 языках.

Теги: Дагестан , Владимир Васильев , Рамазан Абдулатипов
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