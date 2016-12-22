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Мутко назвал нецелесообразной дисквалификацию российских тяжелоатлетов
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Мутко назвал нецелесообразной дисквалификацию российских тяжелоатлетов
Общество, 21:10
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Мутко назвал нецелесообразной дисквалификацию российских тяжелоатлетов

Решение, принятое международной федерацией тяжелой атлетики (IWF), об отстранении сборных России и ряда других стран от участия в международных соревнованиях «нецелесообразно». Об этом заявил вице-премьер России Виталий Мутко, передает «Р-Спорт».

Мутко признал, что понимает, почему федерация приняла подобное решение. «Надо смотреть на это правильно — это не только Россия, это еще восемь стран. Мне совершенно понятно решение международной федерации, и другое решение она и не может принять», — сказал вице-премьер.

При этом он обратил внимание на юридическую сторону вопроса. «С юридической точки зрения оно не совсем целесообразно: надо было сначала принимать решение, а потом отстранять. Если взять сборную России, то она уже пострадала и уже не участвовала на Олимпиаде», — объяснил Мутко.

Федерация тяжелой атлетики России (ФТР) была на год отстранена от международных соревнований из-за положительных тестов на допинг, полученных при перепроверке проб ​с Олимпиады 2008 года в Пекине и Олимпиады 2012 года в Лондоне. Решение об этом приняла IWF 30 сентября. Вместе с Россией были отстранены сборные Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии. Из-за наложенных санкций эти сборные не смогут принять участие в чемпионате мира 2017 года, который который пройдет в США с 28 ноября по 5 декабря.

Теги: спорт , Виталий Мутко , тяжелая атлетика
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