Генштаб Украины решил увеличить численность армии для охраны арсеналов

Генштаб Вооруженных сил (ВС) Украины планирует передать охрану складов боеприпасов специальным армейским батальонам. Для этого численность войск планируется увеличить, заявил начальник Генштаба Виктор Муженко, передает пресс-служба Минобороны Украины.

«В настоящее время мы готовим предложения по замене ВОХР батальонами охраны и обеспечения, в состав которых будут входить как подразделения охраны, так и такелажные подразделения и подразделения механизации», — заявил Муженко. Отмечается, что Генштаб готовит предложения к закону Украины о численности вооруженных сил.

Пожар на складах в Калиновке Винницкой области случился 26 сентября. В результате возгорания, по данным украинского канала ТСН, украинская армия потеряла больше снарядов, чем потратила за три года войны в Донбассе.

Военная прокуратура Южного региона Украины возбудила уголовное дело о диверсии по ст. 113 УК Украины по факту пожара и взрывов на складе. Представитель ВС Украины Сергей Мисюра назвал пожар терактом, а его причиной — диверсию. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию об обнаружении диверсионных групп в Винницкой области.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ответственность за взрывы на складе боеприпасов должны нести те, кто отвечает за оборону страны — «начиная от начальника Генштаба [Виктор Муженко] и по всей вертикали».