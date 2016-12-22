МВД Франции назвало имя напавшего на прохожих в Марселе

Напавший на прохожих с ножом на вокзале Сен-Шарль в Марселе был гражданином Туниса по имени Ахмед Ханачи. Ему было 30 лет. Об этом сообщает радиостанция RTL France со ссылкой на главу МВД Франции Жерара Коллона.

В сообщении портала linternaute.com со ссылкой на слова Коллона говорится, что нападавший употреблял наркотики и был бездомным, живущим под Лионом. Он совершил ряд правонарушений начиная с 2005 года.

Ханачи был арестован 29 сентября за кражу в магазине. Сотрудникам правоохранительных органов мужчина предоставил тунисский паспорт на имя Ахмеда Ханачи 1987 года рождения. Его не поместили под стражу, потому что префектура города Роны под Лионом не дала разрешение на это. Глава МВД попросил администрацию выяснить обстоятельства этого решения.

Неизвестный напал на прохожих на марсельском вокзале Сен-Шарль во Франции 1 октября. Он ударил ножом двух женщин, которые скончались от полученных травм. Во время нападения он крикнул «Аллах акбар».

Марсельская полиция сообщала, что на вокзале была проведена спецоперация, в результате которой преступник был ликвидирован. В правоохранительных органах допустили, что нападение могло быть актом терроризма. Антитеррористический отдел прокуратуры Франции начал расследование произошедшего.

Ответственность за атаку на вокзале взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).