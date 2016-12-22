Россия передала Мали боевые вертолеты Ми-35М

Вертолет Ми-35М (Фото: Владислав Карпов / ТАСС)

Холдинг «Вертолеты России» изготовил и передал Мали два транспортно-боевых вертолета Ми-35М. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в распоряжение РБК.

Контракт на поставку вертолетов в Мали был заключен по линии «Рособоронэкспорта». Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, комментируя исполнение контракта, предположил, что он повысит спрос на российскую технику в регионе. «Исполнение контракта на поставку Ми-35М нашим партнерам из Мали в очередной раз подтверждает, что холдинг занимает лидирующие позиции на мировом рынке ударных вертолетов», — заявил он.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, в свою очередь, заявил, что поставленные вертолеты «помогут Мали в защите собственного суверенитета и в вопросах борьбы со всеобщим злом — терроризмом». Кроме того, по его мнению, контракт показал тенденцию сотрудничества между двумя странами.

Ми-35М способен работать и как боевой вертолет, нанося огневые удары по противнику, и как транспортный, перевозя до восьми военнослужащих и 1,5 т грузов. Производитель утверждает, что огневая мощь вертолета на 140% превосходит конкурентов за счет повышенной грузоподъемности. Вертолеты этого типа производятся с 2005 года. На вооружении России стоит более 60 Ми-35М. Также они поставлялись в Азербайджан, Бразилию, Венесуэлу, Ирак, Индонезию, Казахстан и Нигерию.

В августе «Рособоронэкспорт» сообщил, что с 2001 года, когда начала работу компания, за рубеж было продано российской военной техники на $45 млрд. Авиатехники за тот же период было продано на $65 млрд. При этом из-за боевых действий на Ближнем Востоке спрос на российскую технику в последние годы резко увеличился.